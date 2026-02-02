Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.
Fenerbahçe, ligde Göztepe beraberliği, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Aston Villa mağlubiyeti ve FCSB beraberliğinin ardından 3 maç aradan sonra galip gelmiş oldu.
Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu.
24 puanda kalan Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada soldan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada sol kanattan Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe atışında kaleci Ederson'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Haidara'nın pasında Can Keleş'in şutunda top az farklı dışarı gitti.
45. dakikada Asensio'nun sol kanattan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topa Alvarez'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
45+1 dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Asensio'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Can Keleş'in ortasında penaltı noktası üzerinde Petkovic'in gelişine vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.
60. dakikada Ahmet Oğuz'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Cafumana Show'un kafa vuruşunda top arka direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Semedo'nun kale önüne yerden ortasında Nene'nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 2-0