logo

aspor-logo

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 2 Şubat Sayısal Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı noter denetiminde yapıldı. Büyük ikramiyeye ulaşma umuduyla kupon dolduran milyonlarca kişi, çekilişin ardından '2 Şubat Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekilişte çıkan şanslı numaralar, Milli Piyango Online üzerinden oyuncuların erişimine sunuldu. 2 Şubat 2026 Pazartesi tarihli Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

undefined
A Spor
ABONE OL
primary

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 2 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...

2 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları2 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT PAZARTESİ

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 2 Şubat Pazartesi günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

53-51-21-74-42-57

Joker: 69

SüperStar: 27

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Şubat Çarşamba günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 2 Şubat kazanan numaralarÇılgın Sayısal Loto 2 Şubat kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

AHaber CANLI YAYIN