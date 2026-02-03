Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçtan 2-0'lık zaferle galip ayrıldı. Karşılaşmayı usta yazar Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe dün gece ilk 35 dakika sahada yoktu. Kocaelispor taraftarını da arkasına alıp agresif bir oyunla Fenerbahçe'yi oynatmıyordu. Onlar oyunu domine ediyorlardı ama üretkenlik sağlayamıyorlardı.