Benzer görüntü Bükreş'te de yaşanmıştı. Rakibin baskısına teslim olup, atak organizasyonuna sadece uzun topların peşinden koşarak giden bir Fenerbahçe takımı. Guendouzi transferini, bu tip hapislerin "tahliye" planı olduğunu düşünmüştük. O da Alvarez ile birlikte kıramadı baskıyı. Tedesco'nun mecburiyetleri var. Talisca'sız yapamaz, santraforsuz oyunda da etkili olamıyor. Asensio oyun aklı olarak sahada olmalı. Sadece En Nesyri'nin takım savunmasında enerji ürettiğini düşünürseniz, Selçuk İnan ile birlikte bir pas takımı haline gelen Kocaelispor'a "dur" da diyemiyorsunuz.