Spor yazarları Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Kocaelispor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Kocaelispor maça fırtına gibi başladı. Hem merkezi hem de kanatları iyi kapatınca oyun üstünlüğünü uzun bir süre elinde tuttu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin yüksek enerjiyle karşılık verdiğini söylemek gerek. Öyle bir orta saha kavgası vardı ki… Bu kavgadan fazlaca pozisyon çıkma ihtimali yoktu. Artık ilk yarıdan gol çıkmaz dediğimiz anda El Matador çıktı sahneye. Uzaktan öyle bir füze gönderdi ki kalede iki kaleci olsa çıkaramaz. Etkisiz başladığı karşılaşmada dengeleri bozdu. Hakem çok kötü yönetim gösterdi. Top ilk yarıda sadece 22 dakika oyunda kalmış. Bu hakikaten rezalet. Saçma sapan kartlar gösterirken Skriniar'ın tombalasını atladı! O hareketin cezası kırmızı kart olmalıydı.
Fenerbahçe ligin topu en çabuk kazanan takımı durumda. Ancak dün tam tersi oldu. Tabi bunda Edson Alverez'in erken sarı kart görmesinin de etkisi vardı. 70. dakikadan kulübesi güçlü olan Fenerbahçe oyun üstünlüğünü aldı. Kocaeli ekibini eforlu oyunu pillerinin erken tükenmesine sebep oldu. Zor deplasmandan galip dönmek önemliydi. Şimdi sıra geciken transferleri bitirmek. En- Nesyri ve Duran gidecek gibi görünüyor. Oraya A sınıfı bir santrfor şart.
GÜRCAN BİLGİÇ-TABELA KONUŞUR
Kendi çapında "krizler" barındıran maçtan üç puanla gelmek önemliydi. Oyun ve mücadele, hatta plan Kocaelispor'un yönetimindeyken, bol sıfırlı sözleşmenin hakkını verdi Asensio… Devre biterken, rakip bunaltmışken, tribünler havasındayken nefis bir füze ile tabelayı değiştirdi matador… Hem Kocaelisporlu oyuncuların hayalleri yıkıldı bir anda, hem de Fenerbahçe'nin takım aklı yeniden devreye girdi.
Benzer görüntü Bükreş'te de yaşanmıştı. Rakibin baskısına teslim olup, atak organizasyonuna sadece uzun topların peşinden koşarak giden bir Fenerbahçe takımı. Guendouzi transferini, bu tip hapislerin "tahliye" planı olduğunu düşünmüştük. O da Alvarez ile birlikte kıramadı baskıyı. Tedesco'nun mecburiyetleri var. Talisca'sız yapamaz, santraforsuz oyunda da etkili olamıyor. Asensio oyun aklı olarak sahada olmalı. Sadece En Nesyri'nin takım savunmasında enerji ürettiğini düşünürseniz, Selçuk İnan ile birlikte bir pas takımı haline gelen Kocaelispor'a "dur" da diyemiyorsunuz.
60'daki üç değişiklik ile Nene – Kerem tehdidi oluşturdu genç hoca. Ardından Talisca'nın yerine Fred kararıyla da orta saha direncini arttırıp, topun takımında "akıl" kazanmasını sağladı. Dakikalar geçmeden gelen ikinci gol bu yüzden sürpriz olmadı. Petkovic gibi bir santraforla düşman çatlattı Körfez ekibi. Her takımın "Keşke bende olsa" diyeceği kalite ile oynayıp, üçüncü bölgeyi organize ediyorlar. Skriniar bile çıkamadı öne. Klasik söylemdir; önemli olan kazanmak. Çok sert bir maç serisi geçirdi Fenerbahçe. Nefes bile alamadan geldiler bu deplasmana.
MUSTAFA ÇULCU-REZİL PERFORMANS
Kocaelispor, müthiş organize olmuş, tribün desteğini arkasına alarak kimsenin beklemediği şekilde önde baskı ile başladığı maçta; ilk yarım saatte Fenerbahçe'yi çıkarmadı. Oyun alanını iyi parsellediler. Savunmada doğru pozisyon aldılar, iyi mücadele ettiler ama Fenerbahçe'nin her an tabela yapacak klas ayaklarının olduğunu unuttular. Kocaeli kalesini ikinci tehditte Asensio'nun muazzam vuruşu, jeneriklik golle soyunma odasına önde girdiler.
Geçen hafta Sivaspor-Amedspor maçında yaşananlardan sonra Alper Akarsu'yu bu maça atamak, bu işi bilmemek, futbola ve hakemliğe ihanet demektir. Skriniar'ın yüzüne elini illegal kullanan Rivas'a sarı çıkaramadı. Oosterwolde faul bekledi, hakem vermedi, oyuncudan fırçayı yedi. Talisca topsuz alanda ellerini Show'un yüzüne illegal kullandı, hakem de yardımcı da görüyorlar ama sarı kartı veremiyorlar, iyice ezildiler. Oyun sadece bu tedavide 3 dakika 10 saniye durdu. Hakem 3 dakika ilave etti. Bu hakemler, oyunu saatinde başlatmayı, ilave dakikaları layıkıyla ilave etmeyi, oyunu oynatmayı ve bitirmeyi bilmiyorlar.
İlk yarı 52.51'de bitti. Golden sonra topsuz alanda Alvarez'e yaptığı harekette Linetty'e gösterdiği sarı doğru da Alvarez'in ihracı gerektiren o hareketi ne olacak ey hakemler? Talisca'yı ve Alvarez'i pas geçip Linetty'ye sarı verince hakeme, kuruma ne güven ne saygı kaldı! Skriniar'ın gol sevinci sonrası edep yerini tutarak tribünlere yaptığı hareket net kırmızı karttı.
Hadi sahadakiler yakalayamadı, VAR protokolünde maç süresi içinde bunu "gözden kaçan ihlaller" olarak maçın devamında her dakika içinde, hakemi VAR'a çağırıp, izlettirip gereğini yapmaları gerekiyordu ama VAR ve AVAR cesaret edip protokolün gereğini yapamadı. Korktular, safa yattılar... Fauller, kartlar verilenler, verilmeyenler... Bu akşam büyük ve doğru kararları verecek yüreğe sahip olmayan saha, VAR ve AVAR hakemlerin rezil performanslarını seyrettik.
ZEKİ UZUNDURUKAN-ŞİFRE ÇÖZÜCÜLER!
Kocaelispor tribünleri her zamanki gibi yine muhteşemdi. Ama bu muazzam taraftarı coşturacak bir oyun ortaya koyamadı Körfez ekibi. Aslında iki takım da ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. İlk yarıda sahada fark yaratan oyuncu Asensio idi. Fenerbahçe'nin orkestra şefi, uzatma anlarında sahneye çıkarak jeneriklik bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Asensio dışında her iki takımda da ön plana çıkan başka bir oyuncu yoktu.
İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Kocaelispor'du. Özellikle Petkovic'in karşı karşıya bir pozisyonu var ki... Aslında Petkovic mükemmel bir vuruş yaptı ama kaleci Ederson, mucizevi bir kurtarışla gole izin vermedi. Sonrasında Kocaelispor, bir pozisyonda direğe takıldı. Tedesco baktı ki işler yolunda gitmiyor. Hemen üç oyuncu birden değiştirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun girişi, Fenerbahçe sağ kanadına canlılık getirdi. Nitekim işlemeye başlayan sağ kanattan ikinci golü buldu Fenerbahçe! Semedo'nun getirip ceza sahasına ortaladığı pozisyonda Nene topu ağlara gönderdi. Kocaelispor'un baskılı oynadığı dakikalarda ikinci golü bulan Fenerbahçe rahat bir nefes aldı. Ev sahibi takımın da ikinci golden sonra direnci kırıldı.
Fenerbahçe, bu zor deplasmandan galibiyetle dönerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmeyi bildi. Asensio gibi büyük bir oyuncun, Ederson gibi kalede uçan panterin varsa kazanırsın! Fenerbahçe'de skoru değiştirecek, maç kazandıracak oyuncu çok! Her maç bir yıldız sahneye çıkıp, Fenerbahçe'yi sırtlıyor. Tedesco da bu muazzam takımı, sevk ve idare konusunda şu ana kadar çok başarılı bir sınav verdi!