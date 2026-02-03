Fenerbahçe'nin çok beklediği N'Golo Kante transferi, evraklar yetişmediği için iptal oldu.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri iptal oldu.

Evraklar yetişmediği için N'Golo Kante Al-Ittihad'da, Youssef En-Nesyri ise Fenerbahçe'de kaldı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayına bağlandı ve transferle ilgili, "Suudi Arabistan'daki transfer döneminin bitişine az bir süre kala, transfer onaylandı. Devamında iki kulüp de TMS (Transfer Matching System) aracılığıyla transfer evraklarını yüklemeye başladı. Bir takas ve Fenerbahçe'nin de bonservis kazanacağı bir anlaşma vardı. Pazartesi akşamı saat 22.00, transferin gerçekleşebileceği son saatlerdi. Bu süre zarfında evraklar yüklenemedi ve ekstra süre ilavesi istendi. Ek süre talebine Suudi Arabistan Pro Lig'den onay çıkmadı ve bu nedenle transfer olumsuz sonuçlandı." ifadelerini kullandı.