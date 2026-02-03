Hollanda devi, Kenneth Taylor'ın Lazio'ya katılmasının ve Fitz-Jim'in sakatlanmasının ardından Zinchenko takviyesi yapsa da orta sahaya bir isim daha transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin Fred için 3,5 milyon euro kiralama bedeli talep etmesi üzerine görüşmelerini durduran Ajax, Kante transferi sonrası tekrar harekete geçebilir.