Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, beklediği yıldız transferi için de geri sayıma geçti.
Kante transferini Ajax da bekliyor! Edson Alvarez ve Fred...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde N'Golo Kante için uzun bir süredir çaba gösteren Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi durumunda ayrılıkların da önünü açmış olacak. Hollanda devi Ajax'ın, sarı-lacivertlilerin Kante'yi kadrosuna kattığı andan itibaren takviye için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...
N'Golo Kante sürecinin uzun zamandır çözülmesini bekleyen Fenerbahçe, gece saatlerinde Fransız oyuncuyu Cidde'de sağlık kontrolüne soktu.
Kante karşılığında Youssef En-Nesyri'yi da Al-Ittihad'a gönderecek olan sarı-lacivertliler, transferi tamamlamaya hazırlanıyor.