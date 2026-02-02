Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor deplasmanında alınan kritik 3 puanın ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER



KIRILMA ANI ASENSIO'NUN GOLÜ MÜ, EDERSON'UN KURTARIŞI MIYDI?



"Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. İkisi de diye cevap verebilirim. Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk."

İSTENİLEN BAŞLANGICIN YAPILAMAMASINDA AVRUPA DÖNÜŞÜ YORGUNLUK ETKİLİ MİYDİ?



"Bunu bahane olarak söylemedim, daha cesur oynayabilirdik dedim. Devrede de bunu konuştuk. Özellikle kendi kalemiz önünde zeminden dolayı oynamanın kolay olmadığını söyledi oyuncular. Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız."