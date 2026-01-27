Scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda Trabzonspor, Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'de forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha Renato Nhaga'yı gündemine aldı.

Gine-Bissauli futbolcu, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia'da kiralık kalacağı ifade edildi. Genç orta saha; fizik gücü, dripling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabilen yapısıyla öne çıkıyor.