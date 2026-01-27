Ara transfer döneminin gözdelerinden biri haline gelen Christ Inao Oulai için Trabzonspor'un Chelsea'den gelen 40 milyon euro'luk teklifi reddettiği, 50 milyon euro'luk bir teklif beklediği ifade edildi. İşte detaylar...

Fransız basınından Homme du Match, Trabzonspor'un futbol sihirbazı Christ Inao Oulai'nin Paris Saint Germain'in radarına girdiğini yazdı. 19 yaşındaki merkez orta saha, geçtiğimiz yaz Bastia'dan 5.5 milyon euro bedelle transfer oldu. Orta sahadaki yaratıcılığı, oyun görüşü ve sahadaki etkisiyle kısa sürede farkını gösterdi.

Bordo-mavili forma ile çıktığı 11 maçta 2 gol ve 3 asist üreten Fildişi Sahilli yıldız, yaşına rağmen sergilediği taktik olgunlukla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi. Homme du Match'ın haberinde, Oulai için PSG'nin yanı sıra Chelsea, Manchester City, Manchester United, Bayern Münih, PSV'nin devrede olduğu belirtildi.

Chelsea'nin yaklaşık 40 milyon euro'luk bir teklifle girişimde bulunduğu ancak Trabzonspor yönetiminin bunu reddedip kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı aktarıldı.