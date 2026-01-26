Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Takımın performansından memnun olmayan taraftarlar yönetime transfer tepkisinde bulunurken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadele sonrası transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adalıi "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.