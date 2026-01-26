Jaden Philogene KİMDİR? Philogene kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Hücum bölgesinde hızı, atletik gücü ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Jaden Philogene, futbol kamuoyunun dikkatle izlediği genç oyuncular arasında bulunuyor. Transfer dönemlerinde Türk kulüpleriyle adı anılan yetenekli futbolcu hakkında; kim olduğu, yaşı ve kökeni merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Philogene'in güncel piyasa değeri ilgi görürken, kariyer gelişimi ve istatistikleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Jaden Philogene kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
JADEN PHILOGENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jaden Philogene, 8 Şubat 2002 tarihinde İngiltere'nin Londra bölgesinde dünyaya geldi. Sol ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen 23 yaşındaki Philogene, 1,81 metre boyu ile dikkat çekiyor. Hücum yollarında etkili bir isim olan İngiliz futbolcu, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
JADEN PHILOGENE İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021'de Aston Villa'da başlayan Jaden Philogene, 2022 senesinde Stoke City'ye, ardından Cardiff City'ye kiralık olarak gitti.
İki İngiliz ekibinde gösterdiği performansın ardından 2023'te Hull City'nin yolunu tutan Jaden Philogene, Championship'e damga vururken, tekrar Aston Vlla'ya transfer oldu. Premier Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen, şu anda Ipswich Town kadrosunda yer alan Jaden Philogene istatistikleri ise şu şekilde:
-182 maç -53 gol -15 asist
JADEN PHILOGENE PİYASA DEĞERİ
Hull City'den Aston Villa'ya 16 milyon euro, Aston Villa'dan Ipswicht Town'a ise 23.70 milyon euro bedelle transfer olan Jaden Philogene piyasa değeri 18 milyon euro.