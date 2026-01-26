Jaden Philogene KİMDİR? Philogene kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Hücum bölgesinde hızı, atletik gücü ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Jaden Philogene, futbol kamuoyunun dikkatle izlediği genç oyuncular arasında bulunuyor. Transfer dönemlerinde Türk kulüpleriyle adı anılan yetenekli futbolcu hakkında; kim olduğu, yaşı ve kökeni merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Philogene'in güncel piyasa değeri ilgi görürken, kariyer gelişimi ve istatistikleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Jaden Philogene kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...