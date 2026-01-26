Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder kaydederken Eyüpspor'un golleri 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle geldi.

ikas Eyüpspor'un 21. ve 90+4. dakikada Umut Bozok ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, 33 puana yükselerek 5. sıradaki yerini korudu. ikas Eyüpsporun ise ligde galibiyet hasreti devam ediyor. İstanbul ekibi, 5 maçtır 3 puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

52. dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



53. dakikada sol taraftan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.



57. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisi solundan sert vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 1-1



63. dakikada Eyüpspor'da Pintor, rakip ceza sahası içinde Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.



65. dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



69. dakikada sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



76. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale alanı önündeki Cengiz'in sol çaprazdan vuruşta yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



83. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Cengiz'in vuruşunda savunmaya çarpan top havalandı. Mustafa'nın kafa vuruşunda savunmadan dönen topu Salih tamamlamak istedi. Kale alanı içinde bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.



88. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.