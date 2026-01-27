UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk zorlu maçta ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.