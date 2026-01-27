Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un sezon başında 6.13 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'a sattığı Pedro Malheiro'nun durumunu sorduğu öğrenildi.

Yeni takımında aradığını bulamayan 25 yaşındaki Portekizli sağ bekin, hem sportif hem de adaptasyon sorunları yaşadığı ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, önümüzdeki günlerde Al-Wasl ile resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.