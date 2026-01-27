Galatasaray'da yaşanan sakatlık problemleri, teknik direktör Okan Buruk'u alternatif arayışlarına itti.
Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir görüntü çizemeyen Singo'nun durumu, sarı-kırmızılı yönetimi yeni bir sağ bek arayışına yöneltti.
Bu bölgede Roland Sallai dışında güvenilir bir opsiyon bulunmaması, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un sezon başında 6.13 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'a sattığı Pedro Malheiro'nun durumunu sorduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan ilk temaslarda, oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Yeni takımında aradığını bulamayan 25 yaşındaki Portekizli sağ bekin, hem sportif hem de adaptasyon sorunları yaşadığı ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, önümüzdeki günlerde Al-Wasl ile resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
Transferin kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşebileceği de kulislerde konuşuluyor.
Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor da bu anlaşmadan pay alacak.
Daha önce yapılan sözleşme gereği, Malheiro'nun bir sonraki satışından elde edilecek bonservis bedelinin %15'i bordo-mavili kulübün kasasına girecek. Bu durum, olası bir transferde Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.