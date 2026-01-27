Victor Osimhen yeni rekor peşinde! Manchester City'ye gol atarsa...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester City'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol bulması halinde Galatasaray tarihine geçecek. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılarda Nijeryalı santrforu Victor Osimhen dev maçta kulüp tarihine geçebilir.
REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.
Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.
Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta görev alırken 13 gol kaydetti.