Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karadeniz devinin gollerini 51. dakikada maça sonradan dahil olan Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov kaydederken Kasımpaşa'nın golü Fousseni Diabate'den geldi.

KASIMPAŞA'DA KIRMIZI KART

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 41'e yükselterek Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'nın ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

KASIMPAŞA 4 MAÇ ARADAN SONRA GOL BULDU

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında ilginç bir istatistiğe imza attı. Trabzonspor maçından önce Kocaelispor, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Antalyaspor ile mücadele eden Kasımpaşa, ligde 4 maç aradan sonra gol buldu. Mavi-beyazlılar, en son ligin 14. haftasında oynanan ve 3-1 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçında ağları havalandırmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza çizgisi üzerinden Olaigbe'nin vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.



17. dakikada son çizgiye inen Winck'in içeri çevirdiği topu kaleci Onana uzaklaştırdı.

48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.

61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.

63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.

89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.