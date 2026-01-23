Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligdeki iddialı konumunu sürdürmek isteyen Fırtına ile çıkışa geçmek isteyen Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto
Kasımpaşa: Giannoitis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başladı.
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.