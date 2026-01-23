Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile Papara Park'ta karşılaşıyor. Ligdeki iddialı konumunu devam ettirmek isteyen Fırtına ile çıkışa geçmeyi hedefleyen Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto

Kasımpaşa: Giannoitis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.