Trabzonspor, Süper Lig'de son iki haftada aldığı iki galibiyetle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, bu süreçte topladığı 6 puanla hem lider Galatasaray hem de ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını önemli ölçüde azalttı. Karadeniz devi son iki maçından galibiyetle ayrılırken, lider Galatasaray aynı dönemde 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe ise üst üste iki haftayı beraberlikle kapattı. Bu sonuçların ardından bordomavililer, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7'ye, Fenerbahçe ile ise 3'e indirdi.



FIRTINA'NIN İŞTAHI KABARDI



Fenerbahçe'nin Antalya'da bıraktığı 2 puan, Trabzonspor'un da iştahını kabarttı. 24. hafta sonunda oluşan tablo, ligin son düzlüğünün ne kadar sert geçeceğinin habercisi niteliğinde. Galatasaray 58 puanla lider, Fenerbahçe 54 puanla ikinci, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray'ın önümüzdeki hafta ligde çıkışta olan Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma da zirve yarışını yakından ilgilendirecek. Fırtına ilerleyen haftalarda kendi maçlarını kazanarak rakiplerin olası puan kayıplarıyla iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

LİGİN KADERİNİ ÇİZECEK KRİTİK EŞİK



Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor camiası, Süper Lig'de 25. haftayı şampiyonluk projeksiyonunun yeniden çizileceği bir dönemeç olarak görüyor. İşte ligin kaderini belirleyecek o takvim:

Beşiktaş-G.Saray (Cumartesi)



Zirve yarışının en kilit maçında Beşiktaş, lideri konuk edecek. Trabzonspor cephesi bu maçtan çıkacak her türlü puan kaybını (özellikle beraberlik veya Beşiktaş galibiyeti) kendi lehine bir fırsat olarak görüyor. Derbi sonucu, bordo-mavililerin liderlik koltuğuna olan mesafesini doğrudan tayin edecek. Bu nedenle kritik bir hafta olacak.

F.Bahçe-Samsunspor (Pazar)



Antalya'da şok yaşayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Ancak bordo mavili takım başka hesaplar peşinde. Fırtına Samsunspor'un kazanması halinde Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık farkı tamamen kapatmanın hesaplarını yapıyor.



Kayseri-Trabzon (Pazartesi)



Tüm rakiplerinin kozlarını paylaştığı haftanın son gününde Trabzonspor, Kayseri deplasmanına çıkacak. Hedef net: Rakiplerin birbiri ile karşılaştığı haftada 3 puanı haneye yazdırıp zirveye bir adım daha yaklaşmak. Fatih Tekke ve öğrencileri için bu maç, "stratejik zafer" anlamı taşıyor.