Bordo-mavili kulüpte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, savunma hattı için sürpriz bir isim liste başına geldi. Portekiz ekibi Estoril Praia forması giyen 23 yaşındaki stoper Kevin Boma, Trabzonspor'un radarına girdi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Karadeniz devi, genç savunmacı Kevin Boma'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak bordo-mavililerin bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da Togolu savunmacıyla yakından ilgilendiği belirtildi.



ÜMİT AKDAĞ DA LİSTEDE



Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 23 yaşındaki defans oyuncusunun sağ bek ve stoper bölgelerinde oynayabildiği öğrenildi. Boma'nın Estoril Praia ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Kevin Boma için transfer çalışmaları sürüyor. Öte yandan sağ stoper bölgesine Chibuike Nwauiwu transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un önceliğinin sol ayaklı bir stoper transferi olduğu vurgulandı. O nedenle bordo-mavililerin sol stoper için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.



DEFANS YENİLENİYOR



Ara transfer döneminde savunma hattı için özel çalışmalar yapan Trabzonspor'da birçok isim değişiyor. Stoperde Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Kevin Boma'yı da listesine ekledi. Fotomaç'ın haberine göre, Serdar Saatçı'nın ayrılma gelişmesi de eklenince Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısı öncesinde yepyeni bir savunma hattı oluşacak.



TOGO MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU



Trabzonspor'un transfer gündemine aldığı Kevin Boma, Togo Milli Takımı'nda oynuyor. 23 yaşındaki stoper, 10 resmi mücadelede Togo Milli Takımı forması giydi. Fransa doğumlu olan genç savunmacı, Fransa U18'de oynadıktan sonra tercihini Togo Milli Takımı'ndan yana kullandı.



İSTİKRARLI BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ



Portekiz ekibi Estoril Praia'da forma giyen Kevin Boma, bu sezon istikrarlı bir görüntü çizdi. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 resmi maçta, Portekiz Kupası'nda da 2 karşılaşmada oynayan Boma, 1 gol attı ve bin 548 dakika süre aldı.