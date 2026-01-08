Bordo mavililerin Galatasaray'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fatih Tekke'nin "Transfer yapmazsak işimiz zor" şeklindeki ifadesi sonrası yönetim teyakkuza geçti.

Fotomaç'ın haberine göre, Alanyaspor'un stoperi Ümit Akdağ için Akdeniz ekibiyle resmen temasa geçildi. Tekke'nin eski öğrenci için Alanyaspor'un 6 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Trabzonspor'un 4 milyon önerdiği kaydedildi. Ortak noktada buluşmak için temaslar sürüyor. Hem sol stoper hem de sol bek oynaması nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun bir uğraş veriliyor. 1.92 boyundaki savunmacı bu sezon 16 maçta bin 320 dakika görev yaptı.