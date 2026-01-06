SON DAKİKA: Trabzonspor ilk transferini yapıyor! Fırtına Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaşma sağladı

Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, 22 yaşındaki stoperin transferi için Avusturya ekibiyle anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo mavililer, 22 yaşındaki savunmacının transferi için Avusturya ekibiyle anlaşmaya vardı.

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?

Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nwaiwu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.