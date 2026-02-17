Temsilcimiz Galatasarayi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1

21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda 49. dakikada Cimbom'un yeni transferi Noa Lang sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getiren isim oldu.

Mücadelenin 60. dakikasında bu sefer Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.

67. dakikada Juventus'tan Cabal, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Noa Lang bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getiren isim oldu.

Mücadelenin 86. dakikasında Sacha Boey ağları havalandırdı. Bu golle Cimbom skoru 5-2'ye getirdi.

Heyecan dolu maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.