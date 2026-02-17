UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk maçında sahasında Juventus'u ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devini 5-2 mağlup ederek tarih yazdı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"İNANILMAZ MUTLUYUZ"

"Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor."

"TURU GEÇTİKTEN SONRA...."

"İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız."

"G.SARAY'A OLUMLU YANSIYACAK"

"Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak."

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI