Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Edson Alvarez ameliyat oldu. Bir süredir ayak bileğindeki ödem geçmeyen Meksikalı orta saha, alınan son kararla birlikte ameliyat edildi.

Hollanda'da bileğinden operasyon geçiren yıldız futbolcunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

G.SARAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!

Edson Alvarez, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık geçirmişti. Bir süredir ayağındaki ödem geçmeyen ve ağrıları devam eden Edson Alvarez ile ilgili ameliyat kararı alınmıştı.