Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Eşleşmenin ilk mücadelesi, 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te RAMS Park'ta başladı. Dakika 15'te Gabriel Sara ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Teun Koopmeiners'ın golüne engel olamadı. Dakika 32'de kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden Koopmeiners, takımını 2-1 öne geçirdi. İşte nefes kesen mücadelenin golleri...

G.SARAY-JUVENTUS MAÇININ GOLLERİ