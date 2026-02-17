Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Eşleşmenin ilk mücadelesi, 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te RAMS Park'ta başladı. Dakika 15'te Gabriel Sara ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Teun Koopmeiners'ın golüne engel olamadı. Dakika 32'de kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden Koopmeiners, takımını 2-1 öne geçirdi. İşte nefes kesen mücadelenin golleri...
G.SARAY-JUVENTUS MAÇININ GOLLERİ
GOOLLL!! Gabriel Sara! Raket gibi vurdu topa! Temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi!! pic.twitter.com/quIPrekSd3— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026
Juventus, Koopmeiners'in attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/r9zJWWM7x2— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026
Koopmeiners, Juventus'u 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/Vki1P3pTx9— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026