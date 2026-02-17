Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom'da alınan galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet koridorlarda büyük bir sevinç yaşadı. Bu anlar kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
İŞTE O ANLAR:
Klasikleşen maç sonu koridor sevincimiz! 🦁— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2026
ŞEN OLA CİMBOM ŞEN OLA! 🙌
ℹ️ Bu karşılaşmanın hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz tüm detayları çok yakında Galatasaray YouTube Sarı-Kırmızı Paket ve GSPlus Premium'da! pic.twitter.com/RKRsam699X