Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup etti. Tarihi zaferin ardından sarı-kırmızılı futbolcuların koridorda yaşadığı sevinç kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. İşte kısa süre içerisinde rekor etkileşim alan o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom'da alınan galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet koridorlarda büyük bir sevinç yaşadı. Bu anlar kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR: