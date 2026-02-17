Ziraat Bankası Türkiye Kupası kritik çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom ile Trabzonspor, yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı başlıyor. Türk Telekom-Trabzonspor çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü oynanıyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı.
TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk Telekom-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...