Trabzonspor, devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi yapmak istiyor. Savic'in sık sık sakatlanması sonrası yönetim, stoper takviyesi için 'acil' kodu ile eylem planını uygulamaya sokmuş durumda.

Bordo mavililer, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu'nun fiyatını sordu. Gelen cevap 12 milyon euro idi ve bordo mavililer indirim talep ettiler. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nijeryalı futbolcu için Karadeniz devinin bir kez daha harekete geçmesi gündemde.



BAŞKAN DOĞAN DEVREDE



Genç ve atletik bir isim olan genç yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek. Market değeri 7 milyon euro. 1.93'lük stoper için bordo mavililerin son derece ısrarlı olduğu dile getiriliyor. Nwaiwu'nun kadroya katılması halinde Batagov ve Savic'le birlikte Fırtına'nın üst düzey 3 stoperi olacak.

Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Tekke'nin şartların oluşması durumunda mutlaka takımında görmek istediği Nwaiwu'nun transferiyle bizzat başkan Ertuğrul Doğan ilgileniyor. Bordo-mavililer, ara dönemde yapacağı takviyeleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacında.