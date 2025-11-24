Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Jeremie Boga için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını Fatih Tekke'nin çok istediği hücumcu için Nice kulübünün kolaylık sağlayacağını iddia etti. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Jeremie Boga dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlerde, bordo-mavililerin Boga'yı yakından takip ettiği vurgulandı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Fatih Tekke'nin de olumlu rapor vermesi etkili oluyor. Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek futbolcu için Ligue 1 temsilcisi Nice ile görüşmeler başlayacak. Fransız basınında, Nice'in bonservis görüşmelerinde kolaylık sağlayabileceği ve indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Boga bu sezon 19 resmi maça çıkarken, 2 gol attı, 2 asist yaptı.