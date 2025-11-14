Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Devre arasında sol bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'a sürpriz bir öneri geldi. Menajerlerin, Manchester United forması giyen Hollandalı sol bek Tyrell Malacia'yı bordo-mavililere önerdiği iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a transferi konusunda Andre Onana ile iletişime geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Devre arasında takımı güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un kapısını menajerler çalmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre menajerler, Manchester United'da forma giyen Tyrell Malacia'yı önerdi. 26 yaşındaki savunmacı, İngiliz devinde kadro dışı kalmasının ardından affedilse de bu sezon henüz forma şansı bulamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, sol ayaklı savunmacı konusunda sıkıntılara dikkat çekmiş, Alanyaspor maçı sonrasında bu ihtiyacı dile getirmişti. Trabzonspor'un ihtiyaçları ve Malacia'nın yeniden çıkış yakalayacağı bir takım arayışı, tarafları ortak bir noktada buluşturuyor.

Manchester'dan ayrılıp Trabzonspor'da yeniden form tutan Andre Onana örneği, Malacia için de teşvik edici bir unsur oldu. Malacia'nın Onana ile iletişime geçtiği ve eğer Trabzonspor'un bir hamlesi olursa kendisi için referans olmasını istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 1.69 boyundaki sol bekin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetimin, Tekke'nin raporuna göre harekete geçeceği ve ManU ile kurulan iyi ilişkiler sayesinde bu transferi bitireceği dile getiriliyor.

KARİYER ÖZETİ

Feyenoord altyapısında yetişti. 2017'de A takıma yükselip kısa sürede dikkat çekti. 2021-22 sezonunda Feyenoord'un UEFA Konferans Ligi finaline çıkmasında büyük rol oynadı. 2022 yazında Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'a transfer oldu. İngiltere Premier League'de savunmadaki enerjisiyle beğeni topladı, ancak sakatlıklar ve Luke Shaw rekabeti nedeniyle sürekli oynayamadı.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

SAVUNMA GÜCÜ: Adam markajı ve top kapmada agresif, rakibini kolay geçirmeyen bir bek.

HIZ VE ÇEVİKLİK: Kısa mesafelerde çok hızlı; dönüşleri ve sprintleri kuvvetli.

HÜCUM KATKISI: Kanattan çıkışları etkili; çizgiye inip orta yapabilen, pas opsiyonu arayan bir oyuncu.

DİSİPLİNLİ OYUN: Pozisyonuna sadık, takım savunmasına yardım eden yapıda.

ZAYIF NOKTALAR: Boyu kısa olduğu için hava toplarında etkisiz kalabiliyor, bazen sert müdahaleleri faulle sonuçlanabiliyor.