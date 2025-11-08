Gönül Dağı 192. Bölüm izle (TRT1) Gönül Dağı yeni bölüm full izle!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, 192. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bozkırda geçen samimi hikâyesiyle milyonların kalbinde yer edinen dizide bu hafta yine duygu dolu anlar yaşandı. Yayının ardından “Gönül Dağı 192. bölüm izle”, “TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm full izle” aramaları yoğunlaştı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 09:30

TRT1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, 192. bölümüyle izleyicileri yeniden Anadolu'nun samimi atmosferine götürdü. Bozkırın kalbinde yaşanan dostluklar, sevdalar ve aile bağları bu bölümde bir kez daha yürekleri ısıttı. Ekran başında gözyaşlarını tutamayan izleyiciler, bölüm sonrası "Gönül Dağı 192. Bölüm izle" aramalarıyla TRT1 yayınını tekrar izlemek istiyor. Peki, Gönül Dağı nasıl izlenir? TRT 1 Gönül Dağı 192. Bölüm izleme linki var mı? Sürpriz gelişmelerin yaşandığı sahneler, hem sosyal medyada hem de dizi forumlarında büyük yankı uyandırdı.

GÖNÜL DAĞI 192. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Süleyman'ın vefatının ardından Kaya Ailesi toparlanmaya çalışır. Çetin ve Taylan'dan uzun zamandır haber alınamamaktadır. Babalarını kaybeden iki kardeş bulunabilecek midir?

Taylan'a babasından bir mektup gelmiştir. Amcaoğulları bu mektubu Taylan'a ulaştırabilecek midir?

Asuman'ın bebeğinin doğmasına sayılı gün kalmıştır. Selma ve Cemile, eltilerinin başından bir an bile ayrılmazlar. Asuman, eşi gelecek diye heyecan içindedir. Doğum sırasında neler yaşanacaktır?

Kasabada belediye başkanlığı seçimleri yapılmaktadır. Kasabalı, Kazım'ın başkan seçilmemesi için plan yapmaya karar verir. Seçimi kim kazanacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, ailesiyle daha çok vakit geçirmenin önemini fark eder. Güneş'in doğum gününü unutmasıyla hayatında yeni kararlar alır. Süleyman, geçmişinde haksızlık ettiği birinin rüyalarına girmesiyle huzursuz olur.

Bu kişiyle yüzleşmek isteyen Süleyman, Taner'den o adamı bulmasını ister. Taner ve Selma o adamı bulduğunda neler olacaktır? Veysel ve Cemile, ameliyat sonrası evlerine geri dönerler.

Kenan ve Döndü'nün bakımında olan ikili, evden çıkmak için ne yapacaktır? Taylan'ın çocukları kasabada kaybolur. Panik içinde çocuklarını aramaya başlayan Taylan, bu süreçte neler yaşayacaktır?

Ramazan Mete, okulda verilen bir ödev yüzünden üzülür. Amcaoğulları, Ramazan Mete için ne yapacaktır?

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 DİZİLERİ 2025

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi - 20.00

Mehmed: Fetihler Sultanı Salı - 20.00

Bir Zamanlar İstanbul Cuma - 20.00

Gönül Dağı Cumartesi - 20.00

Teşkilat Pazar - 20.00

Kod Adı Kırlangıç Pazar - 17.30

