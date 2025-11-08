Fenerbahçe'nin Sörloth inadı! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'de 1 numaralı transfer gündemi santrfor. Sarı lacivertlilerde En Nesyri ve Duran'dan istediği verimi alamayan teknik heyet golcü hamlesi istedi. Fenerbahçe bu gelişme sonrası sezon başında da gündeme gelen Alexander Sörloth için İspanya'ya çıkarma yapacak. İşte yapılacak teklif...
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansı Fenerbahçe'yi santrfor transferine yönlendirdi. Hedefteki isim; Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth...
Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinde düzenli olarak şans bulamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Norveçli golcü için gemileri yakmış durumda.
Başkan Sadettin Saran'ın görevlendirdiği isimlerin 29 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ve milli arada resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Sörloth için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.
ANA ETKEN TÜRKİYE'Yİ TANITMASI
Sörloth'un ilk sıraya yazılmasındaki ana etkenlerden biri Türkiye'yi tanıması... Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği Norveçli oyuncun yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı da belirtildi.
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre ise; Atletico Madrid, hücum hattında bir takım değişiklikler yapacak ve bu nedenle Sörloth'un ayrılmasına izin verecek.
Geçen sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euroya transfer edilen Norveçli santrforun piyasa değeri 25 milyon euro.
16 MAÇTA OYNADI
Geçen sezon Atletico Madrid'e gelen Alexander Sörloth, bu sezon La Liga ekibinde toplamda 16 maça çıktı. Ancak bu karşılaşmalarda sadece 728 dakika sahada kaldı ve 2 gol atabildi.
2019-20'DE TRABZON'DA OYNADI
Ağustos 2019'da Crystal Palace'tan Trabzonspor'a 375 bin euro bedelle kiralık olarak gelen Sörloth, o dönem tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 33 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu. Norveçli, Trabzonspor'daki performansının ardından Leipzig'e 20 milyon euroya transfer oldu. Bu bonservisin 10 milyon eurosu Karadeniz ekibinin kasasına girdi.