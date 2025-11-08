Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Sörloth inadı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'nin Sörloth inadı! İşte yapılacak teklif









Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansı Fenerbahçe'yi santrfor transferine yönlendirdi. Hedefteki isim; Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth...

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinde düzenli olarak şans bulamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Norveçli golcü için gemileri yakmış durumda.