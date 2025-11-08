Trendyol Süper Lig'de 12. haftada Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 6. sırada bulunan Gaziantep FK, 9 haftada yalnızca 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Burak Yılmaz, taraftarının önünde galibiyet alarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan, 3 maçlık yenilmezlik serisiyle 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor, deplasmanda 2. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında, ebinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan ev sahibi ekip ligde orta sıralara tutunmaya çalışırken konuk ekip bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini arayacak. Türkiye Kıpası'nda sergilediği başarılı performansı lige de yansıtmak isteyen Gaziantep FK, taraftarının desteğiyle 3 puanı cebine koymak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezon ligdeki 4. galibiyetinin peşinde. İşte Gaziantep Fk - Çaykur Rizespor maçı detayları...

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada, onun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kizildag, Guler, Sangare; Kabasakal, Camara; Kozlowski, Maxim, Rodrigues; Bayo

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Mocsi, Akaydın, Nielsen; Buljubasic, Papanikolaou, Laci; Bulut, Jurecka, Rak-Sakyi