Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! Al Fateh, 8. haftada Al Taawon ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, düşme hattından kurtulmak için galibiyet arayışında. İlk 7 haftada yalnızca tek galibiyet alan Al Fateh, rakibine karşı sürpriz yapma peşinde. Diğer yandan, Al Taawon 6 maçlık galibiyet serisiyle zirveye oynuyor. Zorlu Al Fateh - Al Taawon maçı detayları haberimizde...

Al Fateh - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Fateh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında, Al Taawon'u konuk ediyor. 7 haftada tek galibiyet, 2 beraberlik alarak 4 puanla 15. sıraya oturan Al Fateh, taraftar desteğini de arkasına alarak 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Al Taawon ise elde ettiği 6 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde. Zirvenin dibine yerleşen konuk ekip, şampiyonluk yolunda Al Nassr'ın hata yapmasını beklerken puan kaybını göze alamayacak kadar ilerledi. İşte Al Fateh - Al Taawon maçının detayları ve yayın bilgileri...

Al Fateh - Al Taawon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Fateh - Al Taawon maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 17.35'te start alacak.

Al Fateh - Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh - Al Taawon karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.