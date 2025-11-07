CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
“Talisca-Asensio birlikte oynamaz" “Talisca-Asensio birlikte oynamaz" 11:41
"Şaşırtıcı değil" "Şaşırtıcı değil" 11:31
Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde 11:03
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:48
'Türkleri çileden çıkardı' 'Türkleri çileden çıkardı' 10:14
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 09:55
Daha Eski
"Ancak 3. Lig hakemi olur!" "Ancak 3. Lig hakemi olur!" 08:55
Skriniar hakemle ne konuştu? Skriniar hakemle ne konuştu? 01:57
Skriniar hakemle ne konuştu? Skriniar hakemle ne konuştu? 01:56
Fenerbahçe'den maç sonu hakem tepkisi! Fenerbahçe'den maç sonu hakem tepkisi! 01:48
Fenerbahçe'den maç sonu hakem tepkisi! Fenerbahçe'den maç sonu hakem tepkisi! 01:44
Domenico Tedesco'dan hakem yorumu! Domenico Tedesco'dan hakem yorumu! 01:35
Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı detayları!
Al Fateh - Al Taawon maçı hangi kanalda?
TRT 1 Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm fragmanı izle!
Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm izle!