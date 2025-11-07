Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu 8. hafta devam ediyor. Ligde dengeleri değiştirecek kritik maçta Al Najma, evinde Al Hilal Riyadh'ı konuk edecek. Bu sezon çıktığı maçların tamamından mağlubiyet alan Al Najma, ligin son sırasına konumlandı ve en yakın rakibiyle arasında 4 puan bulunuyor. Al Hilal Riyadh ise yeni sezonda aldığı 2 beraberlik ve 5 galibiyetle 3. sıraya yerleşti. Bu maçtan 3 puan alması ve rakibinin puan kaybetmesi halinde Al Taawon'un yerine geçecek olan konuk ekip, hatasız bir maç istiyor. Peki Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?