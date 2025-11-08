Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi takviyesi! Ocakta 3 transfer
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda alınan 3 galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Sarı kırmızılılarda yönetim tüm planları ilk 8 üzerine kurdu. Ocakta Galatasaray'ın 3 transfer yapması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de zirvede yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini bir bir deviren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için vites yükseltti. Fotomaç'ta yer alan habere göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8 hedefine adım adım yaklaşan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Savunmaya sol ayaklı stoper arayan Cimbom, Milan'dan Strahinja Pavlovic'in durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca 6-8 numarada oynayabilen iki yönlü orta saha ısrarı da sürüyor.
Cimbom orta saha takviyesi için Club Brugge'den Raphael Onyedika ismi tekrar gündeme geldi. Onyedika'yı sezon başında da takip eden Galatasaray'da Okan Buruk, Onyedika'yı beğeniyor. Hücum hattına içinse ilk aday sezon başında şartları sorulan Atalanta'dan dünyaca ünlü hücum oyuncusu Ademola Lookman... Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefleri olan sarı-kırmızılılar bilhassa ilk 24'ü garantilemesi halinde transferde hemen gaza basacak.
OSIMHEN FAKTÖRÜ
Sarı-kırmızılılarda transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcular; Ademola Lookman ve Onyedika'da Victor Osimhen faktörü dikkat çekiyor. Nijerya Milli Takımı'nda Osimhen'le oynayan iki yıldızın kararında bu durum ciddi etki oluşturacak. Hem Lookman hem de Onyedika'nın Osimhen'e çok saygı duyması görüşmeler esnasında Galatasaray'a avantaj sağlayacak.
ŞUBATTA ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Ara transfer döneminde kadrosuna güçlü takviyeler planlayan Galatasaray'ın şubat ayında UEFA listesini yenilemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların şubat ayında UEFA listesinde üç futbolcuyu değiştirme hakkı bulunuyor.
LOOKMAN'DA SANE FORMÜLÜ
Ademola Lookman transferinde bir hayli istekli olan Galatasaray yönetimi Leroy Sane'de izlediği yolu takip edecek. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Sane transferinde olduğu gibi erken hareket edip ocak ayının ilk günlerinde Lookman hamlesini yapmayı hedefliyor. Ayrıca olası bir futbolcu satışında da başta Lookman olmak üzere tüm transferlerde maddi güç sağlanacak.