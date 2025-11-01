Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sakatlık şoku! Stevan Savic...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.11.2025 - 21:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 - 21:35
Süper Lig'de 11. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Bordo mavililerde Savic, 50. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıktı.
Tecrübeli stoperin yerine Baniya oyuna dahil oldu.
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.