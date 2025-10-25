Rafa Silva Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Rafa Silva şoku yaşandı. Siyah beyazlılarda yıldız ismin Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Rafa Silva'dan gelen haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir." denildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Açıklamanın sonunda ise "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Gelen sakatlık haberinin ardından Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Rafa Silva'nın, Fenerbahçe derbisine ise yetişeceği öğrenildi.

9 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Bu sezon Rafa Silva, siyah-beyazlıların gol yükünü çeken isimlerden biri oldu. 32 yaşındaki 10 numara, ligde 9 karşılaşmada ağları 5 kez sarsıp, 1 asist yaptı.

İKİNCİ KEZ SAKATLANDI

Beşiktaş'ta ikinci kez sakatlık yaşayan Portekizli futbolcu 1 maçta takımını yalnız bıraktı. Kartal, Rafa'nın oynamadığı müsabakada kayıp yaşamadı.