Milli arada Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarından 6 puan'ı cebine koyarak Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışında emin adımlarla ilerliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Milli arayı değerlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, hem takımın eksiklerini gidermeyi hem de oyuncularını fiziksel ve mental olarak üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Tekke'nin hedefi, milli aradan sonra oynanacak Çaykur Rizespor ve Eyüpspor karşılaşmalarından 6 puan çıkararak ardından oynanacak Galatasaray derbisine moralli bir şekilde çıkmak. Bordo-mavili teknik adam, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte elindeki alternatifleri artırmayı ve takım içi rekabeti yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

YOĞUN ANTRENMAN TEMPOSU

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda futbolcular sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam seansında ise saha içinde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Tekke ve ekibi, özellikle ikinci bölgede topa daha fazla sahip olma, geçiş oyunlarında hız ve savunma yerleşiminde disiplin konularına odaklanıyor.

MORAL VE MOTİVASYON YÜKSEK

Takımın genel havasının iyi olduğu, milli arada yapılan toplantılarda hem özgüven hem de birlik mesajlarının verildiği öğrenildi. Fatih Tekke'nin, "Rize ve Eyüp maçlarından çıkacak iki galibiyet, bizi derbiye taşıyacak en büyük moral olur" sözleriyle oyuncularını motive ettiği belirtildi.