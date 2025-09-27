Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35. ile 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ve 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1. ile 90+2. dakikalarda Fofana'dan geldi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galip geldi. Bordo-mavililer, ligdeki son galibiyetini 24 Ağustos tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı; Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN DETAYLARI:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 87 Ahmet Sivri), Balkovec, Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan), Tiago Çukur, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray (Dk. 66 Fofana)

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov (Dk. 80 Visca), Augusto (Dk. 80 Muçi), Olaigbe (Dk. 64 Sikan), Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)

Goller: Dk. 20 Augusto, Dk. 35 ve 45+8 (Penaltıdan) Onuachu, Dk. 88 Sikan (Trabzonspor), Dk. 28 Tiago Çukur, Dk. 90+1 ve 90+2 Fofana (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 48 Atakan Çankaya, 45+8 Balkovec, Dk. 74 Johnson, Dk. 90+3 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com Fatih Karagümrük), Dk. 53 Savic (Trabzonspor)