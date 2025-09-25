Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Oulai, antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Trabzonspor'a gelmekteki amacım, kulübü yukarılara taşıyabilmek ve kupa kazanmak."
"Trabzonspor'un bana gösterdiği ilgi ve şehirdeki futbol tutkusu beni cezbetti."
