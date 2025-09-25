Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Oulai, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Oulai, antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Trabzonspor'a gelmekteki amacım, kulübü yukarılara taşıyabilmek ve kupa kazanmak."

"Trabzonspor'un bana gösterdiği ilgi ve şehirdeki futbol tutkusu beni cezbetti."

🔴🔵 Christ Oulai: Oyun tarzıma bakacak olursak; ritmi olan, risk almaktan korkmayan, cesur bir oyuncuyum. pic.twitter.com/170Q562mIH