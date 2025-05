Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Ali Can Alp yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fail, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Da Costa 11'i ile çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Zubkov, Sikan, Nwakaeme ve Banza ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 18'inci dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını yerden Aytaç'a gönderdi. Aytaç ceza sahası dışından yerden gelişine vurdu, savunmada Batagov'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 30'uncu dakikada Kasımpaşa'da Cafu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşta Yasin kale sahasında kafa vuruşunu yaptı, kaleci Taha topu çelmeyi başardı. Taha'dan seken topu Da Costa tamamladı fakat ağlara giden top ofsayt sebebiyle gol değeri kazanmadı. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda Trabzonspor ilk isabetli şutunda beraberlik golünü buldu. 47'nci dakikada Nwakaeme rakibinden sıyrılıp topla hareketlendikten sonra meşin yuvarlağı Sikan ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin son bölümlerine doğru girilirken 90+4'üncü dakikada Kasımpaşa'da Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Winck kafayla indirdi. Aytaç kale sahasında karambol sonrası topla buluştu. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluşsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MATTIA MINGUZZI'NİN AİLESİ MAÇA GELDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi başkan Ertuğrul Doğan'ın daveti ile Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izlemek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi.

KASIMPAŞA U17 TAKIMI ŞAMPİYON

U17 Elit B Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupası ile taraftarları selamladı. Ayrıca Kasımpaşalı yöneticiler, genç şampiyonlara çiçek takdim etti.

MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti.

Haziran ayında yapılacak kamp öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig karşılaşmalarını izlemeye devam ediyor. Dün derbiyi yerinde takip eden İtalyan teknik adam, Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında da yardımcıları ile birlikte tribündeki yerini aldı.