UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi St. Gallen ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...
TRABZONSPOR - ST. GALLEN İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.
St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.