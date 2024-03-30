Fırtına'nın Marlon Santos aşkı alevlendi. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer daha önce de gündemde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçecek. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 28 yaşındaki futbolcu ülkesinde Fluminense'de kiralık forma giyiyor. 2021 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan Donetsk'e 12 milyon euro'ya transfer olan Marlon, iki sezondur kiralık olarak gönderiliyor. Ukrayna ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bu kez Trabzonspor'un kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olan ünlü stoperin sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği belirtiliyor. Kariyerinde Barcelona, Nice, Sassuolo ve Monza gibi takımlarda oynadı.