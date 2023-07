Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis basın toplantısında soruları yanıtladı.

KOURBELIS'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Her sene hedeflerine koşan, her sene hedefleri olan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Bakasetas ve Siopis'i yakından tanıyorum. Bana takımla ilgili her şeyi söylediler. Takımın büyüklüğünden bahsettiler. Benim de üzerime düşen her seferinde elimden gelenin en iyisini yaparak takımın hedeflerine gerçekleştirmesine yardımcı olabilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.

"KARİYERİME STOPER OLARAK BAŞLADIM"

Ben kariyerime stoper olarak başladım. Daha sonra 6 numara olarak devam ettim. 8 numara oynadım geçen yıl. Burada kararı verecek olan kişi hocamız. Ben de sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Bu konudaki karar tabii ki her zaman hocamızın olacak.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Takımın Yunan yıldızı Bakasetas ise mukavele yenileme görüşmelerine ilişkin, "Başkanımızın söylediği doğru evet bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi ilettim. Dolayısıyla şu an sürecin devam ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.