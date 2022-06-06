Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, ülkesinin basınına verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.
TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, ülkesinin basınına verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.28 yaşındaki oyuncu; şampiyonluk kutlamalarındaki dansı, Trabzon'daki atmosfer ve takımdaki geleceği hakkında konuştu. İşte Bakasetas'ın o sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
bwinSPORT FM adlı radyo kanalının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki oyuncu; şampiyonluk kutlamalarındaki dansı, Trabzon'daki atmosfer ve takımdaki geleceği hakkında konuştu.
İşte yıldız ismin o sözleri: