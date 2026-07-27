Yeni sezon kadro planlamasına yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da orta saha transferi gündeme geldi. Christ Oulai'yi 30 milyon euro Fiorentina'ya satan Fırtına, benzer bir oyuncu profili arıyor. Yapılan çalışmalarda Boca Juniors'tan Milton Delgado gündeme geldi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan 21 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu yaklaştığı Delgado'nun Boca Juniors ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli orta sahayı özellikle Alman kulüplerinin yakından takip ettiği belirtildi. 2024'ten beri Boca Juniors'ta olan genç yıldız 66 resmi maça çıktı.

KONTENJAN KRİTERİ



Milton Delgado transferinde yabancı kontenjanı belirleyici kriter olacak. 10+4 kuralına uygun hareket etmeye çalışan bordo-mavililer, 23 yaş altı oyuncular için açılan artı 4'lük kontenjana uygun olan 21 yaşındaki Delgado'yu listesine ekledi. Kadrodaki gelenler ve gidenlere göre Arjantinli yıldız için resmi girişimler Boca Juniors ile başlayacak.