Kanga Trabzonspor'un listesinde

Trabzonspor, Guelor Kanga'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag, 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor

Trabzonspor, Guelor Kanga'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag, 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.

DİĞER