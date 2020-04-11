11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kanga Trabzonspor'un listesinde

Kanga Trabzonspor'un listesinde
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

, 'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü , 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor

, 'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü , 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.

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