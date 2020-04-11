11 Nisan 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kanga Trabzonspor'un listesinde
Trabzonspor, Guelor Kanga'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag, 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor
Trabzonspor, Guelor Kanga'yı bedaya alabilir. Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag, 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...