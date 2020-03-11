Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise Umut Bulut kaydetti.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 10. dakikada Filip Novak, 30. dakikada Jose Sosa ve 55. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı ve averaj farkıyla Başakşehir'i geçerek liderliğe yükseldi. Malatya ekibinin tek golü ise 44. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün saat 13.30'da Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada sağ taraftan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.
30'uncu dakikada Sorlth'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.
41'inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana'ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan'ı geçerek auta çıktı.
44'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarparak Umut'un önünde kaldı. Umut'un çektiği şu Novak'a çarparak filelere gitti: 1-2.
İlk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.
55'inci dakida Ekuban'ın pasıyla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından çektiği şutla Trabzonspor'u 1-3 öne geçirdi.
Erteleme karşılaşmasını konuk ekip Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...