11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fırtına zirveye kuruldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de 19. haftanın erteleme maçında , deplasmanda BtcTurk 'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri , ve 'den geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise kaydetti.

'in 19. haftasında oynanması gereken ancak 'da yaşanan nedeniyle ertelenen maçta ile , Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 10. dakikada , 30. dakikada ve 55. dakikada 'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı ve averaj farkıyla 'i geçerek liderliğe yükseldi. Malatya ekibinin tek golü ise 44. dakikada 'tan geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında , 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün saat 13.30'da deplasmanına konuk olacak.

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sağ taraftan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.

30'uncu dakikada Sorlth'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.

41'inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana'ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan'ı geçerek auta çıktı.

44'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarparak Umut'un önünde kaldı. Umut'un çektiği şu Novak'a çarparak filelere gitti: 1-2.

İlk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.

55'inci dakida Ekuban'ın pasıyla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından çektiği şutla Trabzonspor'u 1-3 öne geçirdi.

Erteleme karşılaşmasını konuk ekip Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


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