Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 10. dakikada Filip Novak, 30. dakikada Jose Sosa ve 55. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı ve averaj farkıyla Başakşehir'i geçerek liderliğe yükseldi. Malatya ekibinin tek golü ise 44. dakikada Umut Bulut'tan geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün saat 13.30'da Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sağ taraftan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.



30'uncu dakikada Sorlth'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.



41'inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana'ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan'ı geçerek auta çıktı.



44'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarparak Umut'un önünde kaldı. Umut'un çektiği şu Novak'a çarparak filelere gitti: 1-2.



İlk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.



55'inci dakida Ekuban'ın pasıyla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından çektiği şutla Trabzonspor'u 1-3 öne geçirdi.



Erteleme karşılaşmasını konuk ekip Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.





DİĞER