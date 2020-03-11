11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Sörloth maça devam edemedi.

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında deplasmanda BtcTurk 'a konuk olan 'da Alexander Sörloth şoku yaşandı.

Norveçli yıldız 38. dakikada bir sakatlık yaşadı. Bir dakika sonra oyuna devam edemeyeceğini belirtlen Sörtloh, yerini Badou N'Diaye'ye bıraktı.

Sörloth'un ligde 25 maçta 19 golü bulunuyor.

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