11 Mart 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da Sörloth şoku!
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Sörloth maça devam edemedi.
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşandı.
Norveçli yıldız 38. dakikada bir sakatlık yaşadı. Bir dakika sonra oyuna devam edemeyeceğini belirtlen Sörtloh, yerini Badou N'Diaye'ye bıraktı.
Sörloth'un ligde 25 maçta 19 golü bulunuyor.
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